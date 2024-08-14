Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Чурки должны учиться в своих странах... Не надо измываться над российскими учителями.Большинство учите...
  • Людмила Ненашева
    Нужно восстановить изучение русского языка в наших школах. Не для иностранцев, для русских. Безграмотность нашего нар...Большинство учите...
  • Махамбет Толеугазин
    А почему этот бесталанный и безголосый лабающий под фанеру шлемазл до сих пор не на передке не в штурмах? Видно кишка...Родион Газманов п...

Москва вызвала молдавского дипломата после сообщений о базировании F-16 в республике

Москва вызвала молдавского дипломата после сообщений о базировании F-16 в республике

Временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару был вызван в Министерство иностранных дел после публикаций в СМИ о возможном размещении украинских военных самолетов F-16 на аэродромах этой республики с целью ведения боевых действий против территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх