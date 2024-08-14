Москва вызвала молдавского дипломата после сообщений о базировании F-16 в республике

Временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару был вызван в Министерство иностранных дел после публикаций в СМИ о возможном размещении украинских военных самолетов F-16 на аэродромах этой республики с целью ведения боевых действий против территории России.
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