Президент Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей и председателю Сената с обоснованием возможного военного удара по Ирану, ссылаясь на рез...

❗️Трамп просит у Сената ударить по Ирану. Франция призывает немедленно покинуть Иран. Президент Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей и председателю Сената с обоснованием возможного военного удара по Ирану, ссылаясь на резолюцию S.
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