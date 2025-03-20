Президент Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей и председателю Сената с обоснованием возможного военного удара по Ирану, ссылаясь на рез...

❗️Трамп просит у Сената ударить по Ирану. Франция призывает немедленно покинуть Иран. Президент Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей и председателю Сената с обоснованием возможного военного удара по Ирану, ссылаясь на резолюцию S.