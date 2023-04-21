Газета.ру

8 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Опять ВМФ России сам на себя напал.Вот же какой коварный. К визиту Лаврова в ООН видимо готовились. Заподляка от всег...Reuters: Подоляк ...
  • Олег Ноткин
    Уничтожить усраину!!Politico: Украина...
  • Валентин Щербаков
    РОССИИ с Китаем нужно создавать свои организации, НЕ зависящие и НЕзависимые от политики НЕдружественных стран на осн...Медведев: угрожаю...

Комментатор Губерниев считает, что добрые дела лучше не афишировать

Комментатор Губерниев считает, что добрые дела лучше не афишировать

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, его одноклубник Александр Соболев и защитник столичного "Локомотива" Станислав Магкеев оплатят лечение ребенка из Донецка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх