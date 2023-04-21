Комментатор Губерниев считает, что добрые дела лучше не афишировать

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, его одноклубник Александр Соболев и защитник столичного "Локомотива" Станислав Магкеев оплатят лечение ребенка из Донецка.