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«Селтикс», «Кавс», «Лейкерс» и «Клипперс» будут претендовать на Дэнни Грина в случае выкупа контракта

Атакующий защитник «Хьюстона» Дэнни Грин, скорее всего, покинет клуб в результате выкупа контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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