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Валерий Меньщиков: «После того, как проект одобрила МАГАТЭ, никакие санкции строительству не помешают»

Валерий Меньщиков: «После того, как проект одобрила МАГАТЭ, никакие санкции строительству не помешают»

﻿﻿По легенде, Диоген предсказал, что на месте его бочки появится источник света. Судя по всему, это пророчество вскоре сбудется: в Синопе, где живет философ и автор «Одиссеи» Гомера, появится атомная электростанция, освещающая портовый город и его окрестности.

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