Сила в правде
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Сила в правде

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«Ожидаем провокаций»: самолеты-разведчики НАТО снова сканируют Крым

«Ожидаем провокаций»: самолеты-разведчики НАТО снова сканируют Крым

Разведывательный самолет НАТО снова сканирует Крым. В условиях СВО это означает одно — Украина при поддержке Запада готовится к очередной провокации, которой может стать крупная атака ракетами, морскими или воздушными беспилотниками.

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