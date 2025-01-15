«Ожидаем провокаций»: самолеты-разведчики НАТО снова сканируют Крым

Разведывательный самолет НАТО снова сканирует Крым. В условиях СВО это означает одно — Украина при поддержке Запада готовится к очередной провокации, которой может стать крупная атака ракетами, морскими или воздушными беспилотниками.
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