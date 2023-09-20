На Украине жалуются на обнищание. МРОТ и минимальная пенсия покрывают только половину от коммуналки и жить, если платить, становится не на что, а если не платить, то негде, так как отрезают газ, свет, воду.
Обнищание и мобилизация
Комментарии
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d
demyr150648
Вполне разумный вывод. Но и у нас бедноты навалом и в контрактники записываются увы не социально благополучные люди. Законы войны одинаковы для всех. Правительству надо менять режим войны: безжалостная, динамичная, всюдупроникающая для противника и хоть чуть-чуть справедливая для своего населения и жесткая для олигархов экономически: хватит кормить эту ненасытную паразитирующую и враждебную группу людей. Почему-то для Си в Китае 1млрд 300 млн дороже тысячи олигархов, и он добился впечатляющих успехов. А у нас, что иные проблемы: малая кучка наживается на войне и кормит!!! противника, а ванька-взводный кишки на березе мотает. Где отсиживаются дети наших олигархов? Конечно в окопах и горят в танках! То-то!
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11 час.
ВР
Виктор Рубцов
то ли еще буудет ... Ой-ей-ей....
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10 час.
zn
zygmund nedialkow
Это касается всей европы, только с той разницей, что не везде идёт не объявленная война.
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6 час.
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