Обнищание и мобилизация

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demyr150648

Вполне разумный вывод. Но и у нас бедноты навалом и в контрактники записываются увы не социально благополучные люди. Законы войны одинаковы для всех. Правительству надо менять режим войны: безжалостная, динамичная, всюдупроникающая для противника и хоть чуть-чуть справедливая для своего населения и жесткая для олигархов экономически: хватит кормить эту ненасытную паразитирующую и враждебную группу людей. Почему-то для Си в Китае 1млрд 300 млн дороже тысячи олигархов, и он добился впечатляющих успехов. А у нас, что иные проблемы: малая кучка наживается на войне и кормит!!! противника, а ванька-взводный кишки на березе мотает. Где отсиживаются дети наших олигархов? Конечно в окопах и горят в танках! То-то!