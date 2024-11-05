Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Барабанщик-сатанист Состин, воевавший за ВСУ, погиб под Покровском

Барабанщик-сатанист Состин, воевавший за ВСУ, погиб под Покровском

Известный барабанщик-сатанист Николай Состин, воевавший на стороне ВСУ, погиб под Покровском.В зоне СВО ликвидировали барабанщика-сатаниста Состина, который воевал зна стороне украинской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх