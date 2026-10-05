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Царьград

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Школьник из Северодвинска установил всероссийский рекорд в Москве

Школьник из Северодвинска установил всероссийский рекорд в Москве

Четвероклассник детской школы искусств № 36 Фёдор Ледешков вошёл в число 680 музыкантов, которые на Поклонной горе одновременно исполнили гимн России, «Валенки» и «Катюшу» в рамках акции «Музыка Победы», приуроченной к 130-летию маршала Георгия Жукова.

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