Школьник из Северодвинска установил всероссийский рекорд в Москве

Четвероклассник детской школы искусств № 36 Фёдор Ледешков вошёл в число 680 музыкантов, которые на Поклонной горе одновременно исполнили гимн России, «Валенки» и «Катюшу» в рамках акции «Музыка Победы», приуроченной к 130-летию маршала Георгия Жукова.