Путин обсудил с папой римским ситуацию на Украине и пути достижения мира

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, в ходе которого обсудил текущую ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в достижении мира дипломатическим путем.
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