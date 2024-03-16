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Медина, Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Альмирон, Санабрия, Роберто Фернандес – в составе сборной Парагвая на матч с Россией

Медина, Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Альмирон, Санабрия, Роберто Фернандес – в составе сборной Парагвая на матч с Россией

Парагвайская футбольная ассоциация (APF) объявила окончательный состав национальной команды на товарищеский матч против сборной России, который пройдет 25 марта.

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