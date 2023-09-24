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Захар Прилепин: С необычайным интересом изучил список самых любимых русским народом поэтов XX века

Захар Прилепин: С необычайным интересом изучил список самых любимых русским народом поэтов XX века

С необычайным интересом изучил список самых любимых русским народом поэтов XX века. Что добавлю в качестве неприхотливых заметок по этому поводу.

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Комментарии
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КузнецовВВ
странно что до сих пор никто не вспомнил Александра Башлачева
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19 мин.
LUSYA
У меня на первом месте всё же наше ВСЁ, Александр Сергеевич Пушкин, на втором месте Есенин, на третьем Лермонтов. Высоцкого признаюсь в моём списке нет вообще, не люблю я его творчество, так же как и Маяковского и Блока тоже не совсем предпочитаю, так отдельные стихи.
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10 мин.
Елена Трофимченкова
1 Блок 2 Есенин 3 Маяковский 4 Ахматова 5 Цветаева 6 Гумилев 7 Высоцкий 8 ранний Окуджава 9 Тушнова 10 Борис Рыжий
Ответить
9 мин.

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