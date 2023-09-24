Захар Прилепин: С необычайным интересом изучил список самых любимых русским народом поэтов XX века

LUSYA

У меня на первом месте всё же наше ВСЁ, Александр Сергеевич Пушкин, на втором месте Есенин, на третьем Лермонтов. Высоцкого признаюсь в моём списке нет вообще, не люблю я его творчество, так же как и Маяковского и Блока тоже не совсем предпочитаю, так отдельные стихи.