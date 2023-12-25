Юрист Соловьев рассказал о наиболее распространенных мошеннических схемах

Мошенники активно пользуются схемами обмана, направленными не только на хищение средств, но и на принуждение граждан совершить ряд противоправных действий, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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