В Симферополе стартовала приёмная кампания в первый класс

С 1 апреля в Симферополе открыли приём документов для зачисления первоклассников. До 30 июня будут приниматься документы детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также детей, проживающих на закрепленной территории.
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