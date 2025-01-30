В Новосибирске самокатчик заплатит многодетной матери за перелом ноги сына

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района для восстановления справедливости. Женщина рассказал правоохранителям, что ее сын был сбит 27-летним парнем на электросамокате во время прогулки.
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