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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске самокатчик заплатит многодетной матери за перелом ноги сына

В Новосибирске самокатчик заплатит многодетной матери за перелом ноги сына

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района для восстановления справедливости. Женщина рассказал правоохранителям, что ее сын был сбит 27-летним парнем на электросамокате во время прогулки.

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