Во Владивостоке осудили экс-замдиректора крупной научно-исследовательской организации

Во Владивосткое провозгласили приговор в отношении Алексея Мельникова, занимавшего должность исполняющего обязанности директора Национального оператора научно-исследовательского флота - организации, подчиненной Министерству науки и высшего образования РФ.
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