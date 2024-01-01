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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» может обменять Бантинга. Форвард набрал 25 очков в 36 матчах сезона НХЛ

Инсайдер Эллиотт Фридман объяснил, что «Харрикейнс» намерены высвободить пространство в платежной ведомости и, вероятно, совершить сделку по приобретению вратаря.

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