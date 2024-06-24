Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Елена Александровна это вы тут сидите в спокойном доме и занимаетесь БЛА БЛА БЛА! идите на фронт, на производство, помогайте фронту! а то, сидят тут умники, рассуждают "стратеги" доморощенные! вам всем тут комментирующим пора бы уже делом заняться, а если не можете, так умолкните, заткните наконец свои рты, пустобрёхи!

Анатолий Малютин Все правильно говоришь, но это будет сразу 3 мировая. Кто этого хочет? Никто. Все очень сложно и Путин тоже боится начинать. Его понять можно, но и терпеть дальше нельзя.