Очень трудно писать про то, что сегодня произошло на крымском пляже. Даже знаете, не столько слова трудно подобрать, сколько мысли спутались в какой-то клубок, который бурлит и пышет негодованием.
Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
это вы тут сидите в спокойном доме и занимаетесь БЛА БЛА БЛА! идите на фронт, на производство, помогайте фронту! а то, сидят тут умники, рассуждают "стратеги" доморощенные! вам всем тут комментирующим пора бы уже делом заняться, а если не можете, так умолкните, заткните наконец свои рты, пустобрёхи!
Ответить
2 час.
Анатолий Малютин
Все правильно говоришь, но это будет сразу 3 мировая. Кто этого хочет? Никто. Все очень сложно и Путин тоже боится начинать. Его понять можно, но и терпеть дальше нельзя.
Ответить
2 час.
Надежда
Если мы сегодня пойдем против штатов и их сателлитов, то война начнется по всем границам России, а не только на украине, а у нас в стране латентных ждунов и русофобов огромное количество! И мы не сможем противостоять врагам, хотя и уверены, что только Россия достойна стоять во главе справедливого многополярного мира! Нет в нашем обществе монолита и понимания, что мы должны, любя свою Родину, пожертвовать ради нее всем и даже жизнью!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии