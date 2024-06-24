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Закон и Порядок

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Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Надо побеждать - вот единственный рецепт неповторения ситуаций подобных вчерашней

Очень трудно писать про то, что сегодня произошло на крымском пляже. Даже знаете, не столько слова трудно подобрать, сколько мысли спутались в какой-то клубок, который бурлит и пышет негодованием.

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Комментарии
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Елена Александровна
это вы тут сидите в спокойном доме и занимаетесь БЛА БЛА БЛА! идите на фронт, на производство, помогайте фронту! а то, сидят тут умники, рассуждают &quot;стратеги&quot; доморощенные! вам всем тут комментирующим пора бы уже делом заняться, а если не можете, так умолкните, заткните наконец свои рты, пустобрёхи!
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2 час.
Анатолий Малютин
Все правильно говоришь, но это будет сразу 3 мировая. Кто этого хочет? Никто. Все очень сложно и Путин тоже боится начинать. Его понять можно, но и терпеть дальше нельзя.
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2 час.
Надежда
Если мы сегодня пойдем против штатов и их сателлитов, то война начнется по всем границам России, а не только на украине, а у нас в стране латентных ждунов и русофобов огромное количество! И мы не сможем противостоять врагам, хотя и уверены, что только Россия достойна стоять во главе справедливого многополярного мира! Нет в нашем обществе монолита и понимания, что мы должны, любя свою Родину, пожертвовать ради нее всем и даже жизнью!
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1 час.

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