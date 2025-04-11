Не желают учить язык и уважать законы: Патриарх Кирилл рассказал, какую угрозу несёт массовая миграция

Владимир Подопригора

Нашему бизнесу нет дела до Российского я бы даже сказал до Русского общества. Их волнует личное обогащение. А эмигранты как правило -это дешёвая рабочая сила. Со стороны государства должны применяться более строгие меры к эмигрантам со Средней Азии.