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Царьград

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Не желают учить язык и уважать законы: Патриарх Кирилл рассказал, какую угрозу несёт массовая миграция

Не желают учить язык и уважать законы: Патриарх Кирилл рассказал, какую угрозу несёт массовая миграция

В ходе заседании Высшего Церковного Совета Патриарх Кирилл сообщил о проблемах, связанных с мигрантами.

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Комментарии
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Владимир Подопригора
Нашему бизнесу нет дела до Российского я бы даже сказал до Русского общества. Их волнует личное обогащение. А эмигранты как правило -это дешёвая рабочая сила. Со стороны государства должны применяться более строгие меры к эмигрантам со Средней Азии.
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