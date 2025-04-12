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Программу выявления потенциальных убийц разрабатывают власти Британии

Программу выявления потенциальных убийц разрабатывают власти Британии

Правительство Великобритании разрабатывает программу «предсказания убийств», которая на основе известных ему личных данных граждан позволит выявлять людей, способных с наибольшей вероятностью стать убийцами.

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