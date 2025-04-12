Программу выявления потенциальных убийц разрабатывают власти Британии

Правительство Великобритании разрабатывает программу «предсказания убийств», которая на основе известных ему личных данных граждан позволит выявлять людей, способных с наибольшей вероятностью стать убийцами.
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