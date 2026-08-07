Аникина подвела итоги газификации в Тульской области

В Тульской области уровень газификации достиг 87%, газ подведен к более чем 196 тыс. домовладений. До конца года планируется завершить строительство 27 распределительных газопроводов общей протяженностью 60,7 км.
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