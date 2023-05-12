Не соскочишь: как наказывают российских водителей белорусские гаишники

Многие годы российские водители не слишком заботились о соблюдении ПДД в Белоруссии: системы контроля двух государств не синхронизированы, попасть можно лишь на «фен» отдельно стоящих гаишников, коих немного даже на главной республиканской трассе.
Многие годы российские водители не слишком заботились о соблюдении ПДД в Белоруссии: системы контроля двух государств не синхронизированы, попасть можно лишь на «фен» отдельно стоящих гаишников, коих немного даже на главной республиканской трассе.
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