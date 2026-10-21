Витамины А, С, D и цинк могут смягчить симптомы гриппа. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор кафедры естественных наук Сибайского института Уфимского университета науки и технологий Гульфира Байрамгулова, передает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров: европейск...
- Сотрудники Volksw...
- Фон дер Ляйен наз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым