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Сеул призвал КНДР ответить на предложение возобновить диалог

Сеул призвал КНДР ответить на предложение возобновить диалог

Южная Корея просит КНДР ответить на предложение возобновить диалог между странами, заявил южнокорейский дипломат Сунгхун Ким в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

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