Обвал породы произошёл на шахте «Садкинская» в Ростовской области, около 75 работников подняты на поверхность, ещё двое остаются под завалами, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
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