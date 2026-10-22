© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города МосквыНа IV Московском форуме волонтеров в сфере охраны здоровья 31 октября пройдет общегородская донорская акция, приуроченная к 100-летию службы крови в России, сообщается на сайте mos.
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