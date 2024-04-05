Волонтёры из Северного Тушина собирают гуманитарный груз для пограничников

Участники группы «Москва. Помощь фронту», которую создал участник СВО, разведчик-штурмовик Руслан Авлеев из Северного Тушина, начали новый сбор помощи для пограничников, защищающих нашу границу в Курской области.
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