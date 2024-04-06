Десятки тысяч человек вышли с протестами против Орбана

В Будапеште десятки тысяч человек устроили акцию протеста против правительства Виктора Орбана. Демонстрацию возглавил ранее близкий к администрации юрист Петер Мадьяр, планирующий создать собственную партию.
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