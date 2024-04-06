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Десятки тысяч человек вышли с протестами против Орбана

Десятки тысяч человек вышли с протестами против Орбана

В Будапеште десятки тысяч человек устроили акцию протеста против правительства Виктора Орбана. Демонстрацию возглавил ранее близкий к администрации юрист Петер Мадьяр, планирующий создать собственную партию.

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Комментарии
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Eduard
Ещё оди желающие воевать на Украине?Так сгоните их в вагоны толпу и отправьте!
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7 час.
Eduard
Орбан более толковый сем толпа дураков!
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7 час.

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