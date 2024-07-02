Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану Предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы примерами урегулирования конфликтов многих стран с Западом.
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