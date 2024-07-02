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Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану

Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану

Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану Предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы примерами урегулирования конфликтов многих стран с Западом.

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