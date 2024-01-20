В Ростовской области изменились правила оплаты больничного в 2024 году. Какие деньги получат больные

Изменения связаны с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).С первого января 2024 года произойдут изменения относительно листов нетрудоспособности в отношении рабочего населения Ростовской области.
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