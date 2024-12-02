В Новосибирске вынужденную посадку совершил Boeing 767, летевший в Таиланд

Экстренную посадку на аэродроме в Новосибирске совершил самолет авиакомпании Azur Air Boeing 767-300, летевший рейсом Томск — Пхукет (Таиланд), 2 декабря сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии