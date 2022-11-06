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У Кэма Джонсона подозревают разрыв мениска правого колена

Форвард «Финикса» Кэм Джонсон, вероятно, порвал мениск правого колена в игре с «Портлендом». Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, обследование, проведенное «Санс», указывает именно на такую травму, но точного диагноза пока нет.

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