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Свежие комментарии

В Архангельске перекрыли участок улицы Нагорной

В Архангельске перекрыли участок улицы Нагорной

Всю неделю там будут проводить ремонт водопровода.По информации портала городской администрации, с 9:00 18 февраля и до 20:00 25 февраля будет перекрыт для движения автотранспорта участок дороги по улицы Нагорной в районе здания «Северного хора».

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