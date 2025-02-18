Сальдо: иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть в Херсоне

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество иностранных наставников в оккупированном Херсоне значительно возросло, и они отправляют украинских военнослужащих на «глупую смерть».
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