Медвежий угол
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Медвежий угол

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За этой ширмой скрываются совсем другие обстоятельства: Военкоры рассказали о странностях в деле замминистра Иванова

За этой ширмой скрываются совсем другие обстоятельства: Военкоры рассказали о странностях в деле замминистра Иванова

Интересная жизнь с Vera Star О том что взятка в миллиард рублей, которую приписывают Тимуру Иванову многочисленные СМИ, является лишь ширмой, сегодня говорят многие эксперты.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
И во время операции прикрытия уволилось пол армии, были закрыты Рязанское училище Связи и Автомобилка, а так же пытались закрыть Рязанское училище ВДВ? И это еще далеко не все. Не слишком ли масштабная операция прикрытия?
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3 час.
HotRS
Перечисленное Вами лишь малая часть.  Но вот откуда стало известно Лихановой, что &quot;эту операцию изучают в западных военных училищах.&quot;? Она там училась?
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2 час.
георгий отрожденный отрожденный
За взятку, коррупцию, один срок, А за измену Родине, чуть больше Все
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19 мин.

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