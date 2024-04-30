За этой ширмой скрываются совсем другие обстоятельства: Военкоры рассказали о странностях в деле замминистра Иванова

Интересная жизнь с Vera Star О том что взятка в миллиард рублей, которую приписывают Тимуру Иванову многочисленные СМИ, является лишь ширмой, сегодня говорят многие эксперты.
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