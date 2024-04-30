За этой ширмой скрываются совсем другие обстоятельства: Военкоры рассказали о странностях в деле замминистра Иванова

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Uri Strukow

И во время операции прикрытия уволилось пол армии, были закрыты Рязанское училище Связи и Автомобилка, а так же пытались закрыть Рязанское училище ВДВ? И это еще далеко не все. Не слишком ли масштабная операция прикрытия?