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Регионы России

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100 лет со дня рождения Евгения Леонова — юбилей легенды советского кино

100 лет со дня рождения Евгения Леонова — юбилей легенды советского кино

2 сентября 2026 года исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926–1994), одного из самых ярких и любимых артистов советского кинематографа, народного артиста СССР.

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