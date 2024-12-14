Вице-губернатор Разумишкин лично оценил уборку снега в Курортном районе Петербурга

Северная столица готовится к борьбе с надвигающимся снегопадом. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин в преддверии мощного снегопада, который обрушится на Петербург в ближайшие часы, проверил уборку от снега Курортного района города.
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