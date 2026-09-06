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Вице-президент КХЛ Гуськов об арене «Торпедо»: «Нижний Новгород долго ждал нового стадиона. Теперь можно сотворить чудо – не только в МХЛ, но и в КХЛ»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов высказался об открытии новой арены « Торпедо » в Нижнем Новгороде.

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