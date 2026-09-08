Павел Зубов оценил поражение «Лады» от «Северстали» в КХЛ

Зубов отметил дебют тольяттинского воспитанника Руслана Умерова, который родился в 2009 году. Тренер похвалил его за смелость и хорошую работу на площадке, отметив, что с таким настроем молодого игрока поздравили уже в раздевалке.
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