Альфа-Банк открыл вакансию вайб-кодера – специалиста, работающего с ИИ-агентами, сообщает пресс-служба банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч "Балтика" обыграл...
- Ч Новак: беспилотни...
- Премьер Чехии Баб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым