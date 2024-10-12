РИА: россияне съедают в год более 22 кг рыбы на человека

Потребление рыбы в России за прошлый год выросло на 2%, превысив 22 килограмма на человека. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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