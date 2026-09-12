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Царьград

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Мэр Якутска Садовников угостил журналистов ухой из чира на огне

Мэр Якутска Садовников угостил журналистов ухой из чира на огне

Мэр Якутска Дмитрий Садовников, избранный на должность 21 июля, провёл первую пресс-конференцию, угощая журналистов северной ухой из чира на открытом огне.

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