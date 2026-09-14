Новый органический катализатор в 1000 раз дольше удерживает заряд для водорода

Исследователи Нинбоского института технологий и инженерии материалов (NIMTE) Китайской академии наук совместно с коллегами из Технического института физики и химии КАН создали органический фотокатализатор, у которого время жизни разделённых зарядов увеличено в тысячу раз по сравнению с предшественниками.