Новый органический катализатор в 1000 раз дольше удерживает заряд для водорода

Исследователи Нинбоского института технологий и инженерии материалов (NIMTE) Китайской академии наук совместно с коллегами из Технического института физики и химии КАН создали органический фотокатализатор, у которого время жизни разделённых зарядов увеличено в тысячу раз по сравнению с предшественниками.
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