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Тюкавин о дубле «Ростову»: «Я должен был чем-то ответить команде за удаление. Счет 3:0 не по игре, можно сказать – «Динамо» реализовало все моменты, какие были»

Нападающий « Динамо »  Константин Тюкавин  заявил, что в матче с « Ростовом » постарался реабилитироваться после удаления в дерби.

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