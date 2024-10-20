Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • N N
    А ваши где? Ездите, наверно,  не не на "Лада Гранта". И костюм носите не от фабрики " Большевичка". То есть, не испол...Михалков вскрыл с...
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«Ховайтесь, хлопцы, это русские». Один «мопед» слил в унитаз целый «Океан»

«Ховайтесь, хлопцы, это русские». Один «мопед» слил в унитаз целый «Океан»

Ударные беспилотники «Герань» Автор: Аргументы и факты Не поверите, но киевскую ПВО, похоже, просто перекосило от страха, когда в воздушное пространство столицы вошли три русских ударных беспилотника «Герань-2».

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Ну,что!? Москаляку на гиляку,кто не скачет,тот москаль?..
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20 час.
Дмитрий
Хохлы шо с еб@лом?
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20 час.
Александр Салтановский
«Во время атаки на столицу остановилось шоу &quot;Лужа Тузика&quot;, укрытия забиты под завязку. Люди не могут ни зайти в подземку, ни выбраться из неё» И что, кака рчУк даже &quot;щеню&quot; не успел исполнить?
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14 час.

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