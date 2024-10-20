«Ховайтесь, хлопцы, это русские». Один «мопед» слил в унитаз целый «Океан»

Ударные беспилотники «Герань» Автор: Аргументы и факты Не поверите, но киевскую ПВО, похоже, просто перекосило от страха, когда в воздушное пространство столицы вошли три русских ударных беспилотника «Герань-2».
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