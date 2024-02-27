В 25 домах на Перевалке сегодня не будет холодной воды

Сегодня частично отключат водоснабжение на Перевалке. Неудобства вызваны присоединением многоквартирного жилого дома №1 в районе пересечения Гражданской и Лежневой улиц к централизованной системе холодного водоснабжения, рассказали коммунальщики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии