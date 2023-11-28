Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

Зарубежные автомобильные концерны могут ограничивать пользователям в России доступ к программному обеспечению, но история с полной блокировкой автомобиля похожа на фейк, заявил директор по сервису ГК «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
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