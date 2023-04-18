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В Красноярске полицейские пресекли сбыт в городе свыше килограмма наркотических продуктов из конопли

В Красноярском крае сотрудники отдела полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское», реализуя оперативную информацию, задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере на территории г.

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