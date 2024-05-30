Платоновфест рассказал об участниках Фестиваля уличных театров в Воронеже

Вход на все спектакли бесплатный. Сбежавший из музея динозавр, легенда о лешем, эко-перформанс и закрытие фестиваля- 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Альметьевска покажут свои представления.
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