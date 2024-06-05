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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первая онлайн-викторина «Футбол в школе» проходит на платформе «Учи.ру» по 24 июня. Она организована совместно с РФС и привлекла свыше 330 000 участников за три недели

Первая онлайн-викторина «Футбол в школе» проходит на платформе «Учи.ру» по 24 июня. Она организована совместно с РФС и привлекла свыше 330 000 участников за три недели

На образовательной платформе «Учи.ру» до 24 июня включительно проходит первая онлайн-викторина «Футбол в школе», благодаря которой ученики 1–11-х классов имеют возможность познакомиться с футбольными терминами и узнать интересные факты о самом популярном виде спорта.

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